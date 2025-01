Napolitoday.it - Tredici micro scosse di terremoto in 24 ore: cosa sta accadendo nei Campi Flegrei

Leggi su Napolitoday.it

Si è concluso lo sciame sismico iniziato alle ore 07:58 locali del 13/01/2025, costituito in via preliminare da 13 terremoti con magnitudo Md ? 0.0 e con magnitudo massima Md = 1.2 ± 0.3 localizzati nell’area. Nella mappa (in foto) pubblicata dall'Ingv sono riportate le.