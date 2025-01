Ilgiorno.it - Tre stranieri espulsi da Como: avevano precedenti per tentato omicidio, spaccio di droga e violenze

– Tre distinti provvedimenti a carico di altrettanti soggetti ritenuti a rischio per la sicurezza, sono stati eseguiti dalla polizia lunedì 13 gennaio. Tutte persone che alle spallenumerosipenali e di polizia, e mantenuto un condotte tali da mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica. Due nigeriani sono stati accompagnati al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Roma, in seguito alle verifiche svolte dall’Ufficio Immigrazione della Questura, in quanto sono gravati da reati contro l’immigrazione e da una condanna per. Al Cpr è stato portato anche un tunisino, anche lui con numerosipenali, in questo per resistenza a pubblico ufficiale, rissa, rapina, danneggiamento e molte violazioni della legge sugli stupefacenti. Tutti trattenuti in attesa dione dall’Italia.