Trasporti, Renzi "Pronti a mozione sfiducia per Salvini"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Stamani Firenze, oggi Roma. Il trasporto su rotaia sembra impazzito. Ma che sta succedendo in Italia?venga in Senato a riferire: noi siamoa presentare ladi. Così non si può più andare avanti” così su X Matteo, leader di Italia Viva.foto: Agenzia Fotogramma(ITALPRESS).L'articoloper” proviene da Ildenaro.it.