Trasporti | Furfaro ' a che ora Meloni dimissiona Salvini?'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Roma Termini, oggi. A conclusione di una giornata di ritardi di ore e ore. Giornata in cui, sui suoi profili social, il ministro deiha pubblicato tre post: uno su dei rapinatori rom in fuga, uno su un 36enne nordafricano espulso e uno su Matteo Viviani de 'Le Iene'. Presidente, a che oraun ministro deiche fa tutto meno che il ministro dei? Anche lei è in già in ritardo. Persino più dei treni". Lo scrive sui social il deputato dem Marco, capogruppo Pd in commissione Affari sociali.