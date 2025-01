Parmatoday.it - Tragedia in via Riomaggiore a Parma: auto travolge e uccide un pedone

Leggi su Parmatoday.it

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di martedì 14 gennaio in via, all'altezza del civico 4, nella zona di via Silvio Pellico. Poco prima delle ore 9 un'ha investito e ucciso unche stava attraversando la strada. Al momento la dinamica dell'investimento.