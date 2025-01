Parmatoday.it - Tragedia in via Riomaggiore a Parma: auto travolge e uccide un pedone

Leggi su Parmatoday.it

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di martedì 14 gennaio in via, all'altezza del civico 4, nella zona di via Silvio Pellico.Poco prima delle ore 9 un'bianca ha investito e ucciso una persona di circa 50/55 anni - che stava attraversando la strada.