Traffico internazionale di droga per 8 milioni | smantellata organizzazione criminale

Reggio Emilia, 14 gennaio 2025 -un'italo albanese dedita aldi stupefacenti per un valore di 8di euro: misure cautelari applicate nei confronti di 15 persone, 5 in provincia di Reggio Emilia. Arresti, perquisizioni e sequestri delegati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bologna: dall’alba è in corso un’articolata operazione di polizia, i 15 soggetti sono domiciliate in varie province italiane, di cui 5 nel Reggiano, accusate di aver preso parte all’. Quest'ultima dal 2020 avrebbe importato e acquistato (dall’Albania, Kosovo, Ecuador, Colombia e Paesi Bassi) nonché detenuto e venduto sull’intero territorio nazionale: 23 chili di cocaina, 6 di eroina, 80 di hashish e 240 di marijuana per un controvalore stimato in 8di euro.