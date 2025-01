Milleunadonna.it - “Tornate a fare le casalinghe”: il consigliere torinese zittisce così le colleghe che dissentono. È polemica

Leggi su Milleunadonna.it

Dopo essere stato per anni il paladino di uno dei diritti fondamentali per le donne come quello all’aborto, il famoso ginecologo Silvio Viale si è reso protagonista di vicende quantomeno controverse. Nelle vesti didei Radicali +Europa a Torino, Viale, già in passato al centro delle polemiche per i suoi modi sopra le.