Topolino | da domani una versione speciale con la storia Zio Paperone e il PdP 6000 tradotta in napoletano

In occasione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, che ricorre ogni 17 gennaio,celebra la ricchezza linguistica del nostro Paese ed entra nellacon un’iniziativa unica e mai realizzata prima. Oltre allain italiano, il numero 3608 – in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 15 gennaio – sarà disponibile in Sicilia, Toscana, Lombardia e Campania con laZioe il PdP, scritta da Niccolò Testi per i disegni di Alessandro Perina,rispettivamente in catanese, fiorentino, milanese e. Al progetto è dedicata anche un’imperdibile cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonista lo Zione e la bandiera tricolore. Le copie con lain dialetto saranno distribuite unicamente nelle edicole della zona regionale di competenza linguistica, mentre nelle altre regioni verrà distribuita lain italiano.