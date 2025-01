Milanotoday.it - "Togli la sciarpa": tifoso dell'Inter aggredito a Venezia, colpito a cinghiate in testa

Leggi su Milanotoday.it

Pestato per un no. Un ragazzo di 29 anni,, è finito in ospedale domenica mattina dopo essere statoda un gruppetto di sostenitori del. L'episodio si è verificato verso mezzogiorno di domenica 12 gennaio, poche ore prima del fischio d'inizio del match poi vinto.