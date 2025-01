Quotidiano.net - The Night Agent 2, la spy story torna su Netflix: anticipazioni e cast

I fan di Thepossono segnare questa data sul calendario: il 23 gennaio 2025 segna il ritorno sudella popolare spycon Gabriel Basso, pronta a catturare nuovamente l’attenzione del pubblico. Lo scorso febbraio, la piattaforma aveva confermato l'inizio delle riprese per la seconda stagione, dopo il successo della prima. La serie, un mix di intrighi e tensione, appartiene al genere spy thriller ed è basata sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk. The2: leChe cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione di The? Al centro della trama potrebbe esserci una nuova sfida per il protagonista Peter Sutherland, interpretato da Gabriel Basso, alle prese con il passato oscuro della sua famiglia e con i responsabili della morte di suo padre.