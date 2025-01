Latinatoday.it - Terracina senza l'energia elettrica: ecco quando. Disagi in città

Oggi, martedì 14 gennaio 2025, aè in programma un'interruzione dida parte di E-distribuzione. In corso Anita Garibaldi, via Posterula, via Villafranca, via Mura Castellane, via S. Rufina, via Campo dei Fiori e Vicolo delle Belle, mancherà la corrente dalle 08:30 alle.