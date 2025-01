Linkiesta.it - Tè in foglia, una nicchia gastronomica per appassionati e intenditori

Negli ultimi anni, sull’onda della notorietà riscossa all’estero, abbiamo visto fiorire anche in Italia attività commerciali ispirate al trend del matcha, il tradizionale tè verde giapponese utilizzato nella cerimonia del Cha No Yu. Ricchissimo di antiossidanti e celebrato per le sue proprietà salutari – tali da guadagnarsi l’appellativo di superfood – il matcha in purezza offre un sapore complesso e ricco, con sfumature che variano in base alla qualità e alla lavorazione delle foglie. Il gusto umami è la caratteristica distintiva di un buon matcha, che in tazza regala una dolcezza equilibrata e persistente, note vegetali che ricordano erba fresca, spinaci o alghe, e un retrogusto delicatamente amaro. Solo in un matcha meno pregiato o non ben bilanciato l’amarezza può essere più pronunciata.