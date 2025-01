Tajani | momento storico per la pace in Medio Oriente

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 gen. (askanews) – E' "unper lain" e "mi auguro che si possa essere vicini a un cessate il fuoco a Gaza dopo quello in Libano". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, in una conferenza stampa a Roma con il suo omologo israeliano. Il "cessate il fuoco una notizia importantissima", ha detto, augurandosi che questo possa portare lain. Il ministro ha annunciato anche nei prossimi giorni sarà di nuovo in Israele e Palestina. E ha ricordato l'impegno dell'Italia attraverso "Food for Gaza", che ha portato "decine e decine di tonnellate di viveri".