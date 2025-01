Puntomagazine.it - “Suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente molto grave” : Finto maresciallo dei Carabinieri arrestato per truffa ad un’anziana

a Castelpoto (BN):18enne napoletano che si spacciava per carabiniere e derubava.Nel pomeriggio di ieri, un 18enne napoletano, a Castelpoto (BN) hatodonna del posto, utilizzando, per perfezionare il raggiro, la cosiddetta tecnica del “Carabiniere”. Il malvivente però è stato subito rintracciato e bloccato daidella Stazione di Vitulano mentre aveva con sé ancora il prezioso bottino e per lui sonoscattate le manette. Nello specifico, in prima battuta, la donna 76enne ha ricevuto una chiamata sul proprio telefono fisso nel corso della quale un sedicente carabiniere gli rivelava che ilera statoin unstradale ed essendo colpevole di lesioni ai danni di un altro utente della strada, per scagionarlo, sarebbe stato necessario il pagamento di una ingente somma di denaro.