Sulle monete da due sterline ci sarà scritto "Il Grande Fratello ti sta guardando"

"Era unore che si interessava di povertà (scrisse un memoriale sulla sua esperienza, Senza un soldo a Parigi e Londra), di lotta di classe e di potere; non sapremo mai cosa penserebbe George Orwell di essere commemorato su una moneta", scrive il Guardian. La Royal Mint, la zecca di stato del Regno Unito, ha annunciato che – per il 75mo anniversario della sua morte – l'autore di 1984 e La fattoria degli Animali, solo per citare due titoli tra i più noti,onorato con una nuova moneta da due, una delle denominazioni più apprezzate dai collezionisti. Il rovescio della moneta rende omaggio a uno dei suoi romanzi più famosi, 1984 appunto, con l'immagine di quello che sembra un occhio ma che in realtà è l'obiettivo di una telecamera. La citazione "Ilti sta" circonda l'obiettivo della fotocamera, mentre l'iscrizione sul bordo della moneta recita: "C'era verità e c'era falsità", una citazione del suo capolavoro distopico.