Salernotoday.it - Stangata per Tello: il giudice sportivo lo squalifica per cinque giornate

Leggi su Salernotoday.it

La Salernitana prende atto della decisione delè statoto per. E' stato utilizzato lo stesso metro di giudizio applicato per Kallon, quando spinse l'arbitro. L'attaccante prese quattro. Per, invece, una in più: ha colpito il quarto.