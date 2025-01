Strumentipolitici.it - Stangata energetica. Ue, ancora niente pace?

Secondo un’elaborazione della Cgia di Mestre nel 2025 il caro-bollette si tramuterà in una vera e propria. La brutta notizia riguarda sia le imprese che le famiglie italiane. Partiamo da queste ultime.Rincari per aziende e famiglieSecondo l’Autorità per l’Energia le bollette, che avevano già subito un incremento del 20% rispetto al 2022/23, registreranno un ulteriore aumento dell’11% per il gas e del 18% per l’energia elettrica. Tradotto in soldoni, ci ritroveremo a pagare ogni anno mediamente 272 euro in più. E per le imprese andrà anche peggio, in particolare quelle più energivore. La spesa aggiuntiva sarà di 1,6 miliardi di euro annui. Subiranno i maggiori rincari le aziende situate in Emilia Romagna e a seguire quelle in Piemonte e in Toscana, che viaggeranno su aumenti oscillanti fra il 19,6% e il 19,9% in più.