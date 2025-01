Ilpiacenza.it - Splende il bronzo di Vera Perini a Berlino

Leggi su Ilpiacenza.it

Unchecome un oro. Il Circolo Pettorelli applaude l'impresa di, spadista torinese in forza alla realtà piacentina che nel week end ha brillato in azzurro nella prova del Circuito europeo Under 23 a, cogliendo il terzo posto sulle pedane tedesche. La talentuosa.