Brindisireport.it - Sorpresi ad accendere "botti" durante i festeggiamenti di Capodanno: denunciati

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - In molti comuni del Brindisino, come ogni anno, sono state emesse ordinanze "anti-" in vigore per tutto il periodo natalizio. Divieti puntualmente ignorati nelle notte "di", ma i controlli non sono mancati e nemmeno le denunce. La Polizia ha denunciato quattro persone.