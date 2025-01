Oasport.it - Sonego verso l’esame Fonseca: “È molto simile a Sinner. Quelli come lui appena imparano 2 cose…”

Leggi su Oasport.it

Lorenzonon brilla ma riesce comunque a superare lo scoglio del primo turno agli Australian Open 2025, primo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne. Il piemontese ha avuto la meglio in quattro set (6-4 5-7 7-5 7-5) sul veterano svizzero Stan Wawrinka, rendendosi protagonista di un colpo estremamente spettacolare che gli ha regalato il break decisivo nel terzo parziale.“Abbiamo già il punto del torneo.mi è venuto? Dalla disperazione, dalla voglia di vincere quel punto perché era fondamentale, e quindi ci ho provato. Non mi sono dato per vinto e ha pagato“, ha commentato l’azzurro in conferenza stampa a proposito del passante vincente spalle alla rete che ha fulminato Wawrinka.“Mi piacel’atmosfera. Ho giocato contro una leggenda. Ovviamente è bello giocare qui in Australia e sono felice per questa vittoria.