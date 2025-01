Oasport.it - Snowboard: primo podio stagionale per Elisa Caffont. Terza a Bad Gastein, vince Hofmeister

Non solo gli uomini. Anche tra le donne fa festa la Nazionale italiana diparallelo. Arriva il quartonella Coppa del Mondo: nel PSL di Bada trovare la prima top-3.Sulle nevi austriache gran gara da parte dell’azzurra che si ferma solo in semifinale con la poi vincitrice Ramona Theresia, salvo poi aggiudicarsi la Small Final contro l’elvetica Flurina Neva Baetschi. Perquesto è ildella carriera in slalom, ne aveva un altro, a livello individuale, in gigante, sempre in Austria, un anno fa.Come detto il successo è andato ad, la prima vittoriaper il fenomeno tedesco che si è imposta sulla giapponese Tsubaki Miki di oltre un secondo. La nipponica può consolarsi con la vetta, sempre più netta, della classifica di Coppa del Mondo.