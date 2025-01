Ilnapolista.it - Sky Uk: nessuna offerta ufficiale del Napoli per Garnacho, lo United non vorrebbe privarsene

Per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, che a breve firmerà per il Psg, ilaveva messo in lista Alejandrodel Manchester, esterno argentino classe 2004 con cittadinanza anche spagnola.dalper, lononcederloTuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport Uk:Il Manchesternon ha ricevuto alcun’per. Sky Italia riporta che ilè interessato all’argentino per sostituire Kvaratskhelia. Ma il tecnico Ruben Amorim ha elogiatonella sua ultima prestazione contro l’Arsenal. Lonon vuole cederlo, a meno di un’molto alta.Manchesterhave not received any formal approaches for winger Alejandro, who is of interest toaccording to Sky Italy Man Utd don’t want to sell and it’s thought it would take a huge offer for them to even consider it — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2025Per l’argentino lovuole molti soldi, si pensa quindi a WernerGianluca Di Marzio scrive che il dopo Kvaratskhelia si divide tral’argentino del Manchestere Timo Werner attaccante tedesco caduto un po’ in disgrazia e ora al Tottenham (ex squadra di Antonio Conte).