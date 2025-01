Fanpage.it - Sicurezza, il governo Meloni vuole uno scudo penale per proteggere le forze dell’ordine dalle indagini

Gli agenti potrebbero finire nel registro degli indagati solo se ci sono indizi chiari su di loro. Altrimenti, lesarebbero archiviate senza mai far emergere il loro nome, come in un'inchiesta per reati a carico di ignoti. Questo è lo "" a cui starebbe pensando il, mentre il ddlè ancora in lavorazione in Senato.