Seung condannato per oltraggio. Assolto per le lesioni alla guardia

Un’assoluzione e una condanna. C’era anche l’imputato, Gianluca Paul, ieri mattina in aula a Massa. Il 37enne originario di Torre de Lago, già in carcere per aver ucciso nel 2023 a Pisa la dottoressa Barbara Capovani, era accusato di aver aggredito un vigilante ad agosto del 2022. All’epoca era entrato in tribunale per andare in procura a depositare una delle sue tante querele, nonostante gli avessero detto all’ingresso che era finito l’orario di apertura al pubblico. Una volta dentro, era stato quindi raggiunto da unache lo aveva invitato ad uscire.che poi aveva ricevuto un pugno. L’uomo in alcune spontanee dichiarazioni, oltre alle sue solite accuse di vari traffici in cui sarebbero coinvolti medici e altri, ha anche dato la sua versione del fatto:ha riferito che sarebbe stato spinto, atterrato e fermato.