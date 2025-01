Bresciatoday.it - Serrande abbassate dopo quasi 70 anni: chiude storico negozio di elettrodomestici

Leggi su Bresciatoday.it

, ormai da oltre una decina di giorni, per ildiQuinzani&Maestri di Calcinato: per70è stato un punto di riferimento per tutto il paese. Una storia cominciata 67fa, quando Emilio Quinzani aprì l'attività in via Carlo Alberto e poi.