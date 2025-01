Avellinotoday.it - Serino, Carabinieri in Chiesa in difesa degli anziani contro le truffe

Leggi su Avellinotoday.it

Nonostante l’allerta meteo e i numerosi interventi effettuati, proseguono in Irpinia gli incontri organizzati dal Comando Provinciale deidi Avellino per sensibilizzare i cittadini, in particolare gliil fenomeno delle. Questi incontri, parte di un progetto.