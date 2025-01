Sport.quotidiano.net - Serie A femminilE. Le Women di Piovani sbancano Roma. Milan a valanga, vince pure il Como

Le grandi protagoniste della prima giornata del 2025 sono la Juventus, chela quarta gara consecutiva allungando in classifica sulla, e l’Inter, che grazie al successo sulle giallorosse conquista il secondo posto in solitaria, a -7 dalla capolista. Benissimo il, che ne fa 6 al Napoli, mentre continua l’ottimo momento di forma die Sassuolo. Con il successo al ‘Tre Fontane’ la formazione nerazzurra interrompe la striscia di imbattibilità casalinga delle campionesse d’Italia in carica, che vengono punite dall’ex Serturini (nella foto) e perdono una gara tra le mura amiche dopo 25 incontri (l’ultimo ko nel dicembre del 2022). La squadra diè l’unica a tenere il ritmo della Juventus, trascinata nel 3-0 con la Sampdoria da Schatzer, Bergamaschi e dall’intramontabile Girelli, sempre più regina della classifica marcatrici (9 reti in 12 presenze).