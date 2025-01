Linkiesta.it - Se Trump non avesse vinto le elezioni nel 2024, sarebbe stato condannato per aver provato a ribaltare quelle del 2020

Il procuratore speciale Jack Smith aveva raccolto in questi mesi prove sufficienti per condannare Donaldpertentato di sovvertire il risultato delledel, ma la vittoria del candidato repubblicano lo scorso 5 novembre lo ha reso immune da qualsiasi condanna perché il Dipartimento di Giustizia americano non può perseguire legalmente il presidente degli Stati Uniti. In un report di centotrentasette pagine il dimissionario procuratore speciale Smith ha elencato tutte le prove schiaccianti contro il presidente eletto, accusato dicomplottato per ostacolare la raccolta e certificazione dei voti dopo la sua sconfitta contro Joe Biden nel. Le prove raccolte indicano cheha diffuso false accuse di frode elettorale, fatto pressione sui legislatori statali per non certificare i voti e orchestrato piani per sostituire elettori legittimi con gruppi falsi a lui favorevoli.