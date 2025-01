Fanpage.it - Scuole chiuse domani 15 gennaio per neve e maltempo: l’elenco aggiornato dei comuni

Leggi su Fanpage.it

L'elenco delle15nelle regioni del sud Italia. Molti sindaci in queste ore stanno firmando ordinanze per lo sto alle lezioni per mercoledì. Interessate in particolare la Basilicata, la Calabria e la Campania.