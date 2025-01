Cataniatoday.it - Scuole chiuse ad Acireale per la festa di San Mauro: i provvedimenti per la circolazione

Leggi su Cataniatoday.it

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Sebastiano, il sindaco diRoberto Barbagallo ha disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, per il prossimo 20 gennaio. Il comandante della polizia locale, Alfio Licciardello, ha comunicato.