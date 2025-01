Ilgiorno.it - Scossa Civica abbandona la maggioranza

Dopo poco più di tre anni, si conclude l’esperienza di governo della listaal fianco dell’attuale amministrazione guidata da Daniela Colombo (nella foto). Il passaggio dal principio del Kyosei – il vivere e lavorare insieme per il bene comune – a una netta presa di distanza dalla giunta appare inevitabile. La decisione didi porre fine alla collaborazione segna la rottura definitiva. La Lega non usa mezzi termini nel giudicare l’operato dell’amministrazione: "In più di tre anni, abbiamo assistito a una serie di annunci privi di concretezza. Abbiamo perso cinque consiglieri, diversi componenti delle liste hanno scelto di non surrogarli e due assessori si sono dimessi spontaneamente, mentre altri sono stati cacciati". La giunta attuale si trova con un solo assessore che si è sottoposto al giudizio degli elettori e una ex lista, determinante per la vittoria al ballottaggio del 2021, con due assessori.