Veronasera.it - Scoppia un incendio all'alba nelle cantine di un condominio in Porta Palio: 9 intossicati in ospedale

Leggi su Veronasera.it

Tanta preoccupazione all'di martedì a Verona, per undivampatodi unnella zona di.Intorno alle ore 6, le fiamme sono divampate in un edificio Agec situato al civico 21 di via Pisacane. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Verona.