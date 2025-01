Genovatoday.it - Scontro auto-scooter, muore 58enne

Tragedia questa sera poco dopo le 20 in via Paleocapa, a Oregina, dove un uomo di 58 anni è morto in seguito a uno schianto tra il suoe un'. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione al vaglio del nucleo infortunistico della polizia locale.Inutili i soccorsi, l'uomo è andato.