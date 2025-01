Trentotoday.it - Scomparso da un mese, la famiglia: "Era vestito così. Aiutateci a trovarlo"

Leggi su Trentotoday.it

È passato esattamente undalla scomparsa di Dusko Usorac, il 54enne residente a Mori e lavoratore alla Zincheria Seca di Ala, ma le ricerche non si sono mai fermate. L’uomo risulta ancorae in queste ore, in cui ricorre il primodalla sua sparizione, laha diramato.