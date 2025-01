Ilrestodelcarlino.it - Schianto sulla Cispadana a Boretto, gravi due automobilisti

(Reggio Emilia), 14 gennaio 2025 – Soccorsi mobilitati in forze, ieri sera verso le 20, nel tratto al confine trae Pieve Saliceto di Gualtieri. Si sono scontrate due autovetture: a bordo di una Citroen C3 si trovava un ragazzo 18enne residente a Carpi, mentre su una Opel Corsa viaggiava un 44enne abitante a Viadana. Stavano rientrando verso casa quando, per cause al vaglio del carabinieri, si sono scontrati frontalmente, con le auto completamente distrutte nella parte anteriore. Sono arrivati sul posto le ambulanze della Croce azzurra di Poviglio, della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto, l’automedica della Bassa, l’autoinfermieristica, i vigili del fuoco di Guastalla che hanno estratto dalle lamiere dell’auto il ragazzo diciottenne, che era rimasto incastrato nell’abitacolo.