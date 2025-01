Schettini ai genitori | sappiate dire di ‘no’ sembrate inibiti dal terzo principio della dinamica

Leggi su Orizzontescuola.it

Nel corso di un’intervista per il live show “La fisica che ci piace”, che si terrà al teatro Odeon di Biella, Vincenzo, a La Provincia di Biella, ha posto l’accento sulla necessità, per i giovani di oggi, di parlare e sentirsi ascoltati. Il professore di fisica ha osservato che queste attività, fondamentali per il loro sviluppo, sono spesso trascurate.L'articoloai: “didal” .