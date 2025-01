Ilgiornaleditalia.it - Sanità, boom della petizione UAP contro la revisione delle tariffe: verso le 50 mila firme

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’AISI – Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti interviene con fermezza sulla delicata questione del nuovo tariffario nazionale per la specialistica ambulatoriale, approvato in modo unilaterale e giudicato insostenibile per le strutture sanitarie private accreditate e pure. Lalanciat