Lalucedimaria.it - San Paolo: questo è ciò che dobbiamo mettere al di sopra di tutto

Leggi su Lalucedimaria.it

Il vincolo di perfezione, secondo San, è spiegato in uno dei suoi numerosi scritti lasciati ai cristiani dopo di lui. In una delle sue epistole, precisamente in quella ai Colossesi, il Santo Apostolo delle genti ci spiega cosaal didiper raggiungere la perfezione. Quello espresso nella lettera ai . L'articolo Sanè ciò cheal didiproviene da La Luce di Maria.