Romatoday.it - San Basilio, gli inafferrabili topi dell'asilo di via Buazzelli

Leggi su Romatoday.it

Non sono bastate 40 trappole per catturarli tutti. Da dicembreo scorso anno, bambini e bambini che frequentano la scuola’infanzia e primaria Podere Rosa, su via Buazelli a San, devono fare i conti con i. Questi, infatti, sarebbero “scappati” da alcune piante presenti nel.