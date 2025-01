Liberoquotidiano.it - Salute: 'Gli occhi dei bambini', i consigli per proteggerli nel podcast 'Ascolta e vedrai'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Scoperti precocemente problemi come l'o pigro (ambliopia), disgrafia, dislessia e miopia possono essere trattati e corretti per favorire una crescita nel benessere, non solo della vista. Limitata alla nascita, la capacità visiva matura infatti nel corso dei primi 6-8 anni di vita, influenzando la postura, l'apprendimento, l'attenzione, la capacità di lettura, il rendimento scolastico e sportivo. A quali sintomi fare attenzione? Quali comportamenti da non ignorare? A queste domande risponde 'Glidei: focus su smartphone, miopia e dislessia', il quarto episodio, appena pubblicato, della seconda stagione di '', ilde 'L'Oculista Italiano'. Come chiarisce la voce narrante, neicon meno di 8 anni, il dolore oculare potrebbe essere segno di una condizione di ambliopia e, in rari casi, di una patologia visiva o sistemica.