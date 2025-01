Foggiatoday.it - Salta la processione di Sant'Antonio con gli animali: scontro tra associazione e Comune

Leggi su Foggiatoday.it

A San Severo, in occasione della festa diAbate, non ci sarà la tradizionalecon gli. L''Cavalieri della Daunia', organizzatrice dell'evento, attraverso un post ha accusato l'amministrazione comunale di non aver fornito alcun contribuito alla.