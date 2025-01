Sondriotoday.it - Rubano telefoni e smartwatch all'Iperal di Sondalo: bloccati e arrestati dai carabinieri

Nella giornata di ieri, lunedì 13 gennaio 2025, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano hanno tratto in arresto in flagranza di reato 3 malviventi, stranieri e di età compresa tra i 25 e i 27 anni, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso.