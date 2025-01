Torinotoday.it - Ruba profumi e cosmetici al centro commerciale con tre complici: arrestato a Torino Falchera

Leggi su Torinotoday.it

Con tre, stavandoda un negozio delPorte di, in corso Romania. Per questo, domenica 12 gennaio 2025, i carabinieri del nucleo radiomobile hannoun ragazzo di 22 anni. È accusato di furto in concorso ed è stato trattenuto in.