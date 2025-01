Romadailynews.it - Roma: neutralizzato hub criminoso ad Anzio, eseguite 15 misure cautelari

Tutto e’ partito la notte di Capodanno del 2024: a dare il via alle indagini il ferimento di un pregiudicato dicon l’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della vittima. L’attivita’ investigativa nata dall’episodio ha indotto la scoperta di una rete criminosa, in cui si intrecciano le storie di una basilare attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti, alimentate dal traffico internazionale di droga, accanto a una serie di ulteriori reati.Dopo circa un anno, gli investigatori del commissariato di-Nettuno, in provincia di, a seguito di un’attivita’ coordinata dalla procura di Velletri, hanno eseguito, questa mattina un’ordinanza emessa dal gip in cui sono state applicate 15in danno di altrettanti indagati, di cui 12 in carcere e tre in regime domiciliare.