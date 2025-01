Lanazione.it - "Risorse sufficienti per i servizi"

Il problema è sempre la coperta che bisogna allungare in base ai tantida coprire, in un’area – quella dell’Asl Sud ESt – che si estende su circa la metà di tutta l’estensione della Toscana. "Nei diversi setting operativi l’Asl Toscana sud est attualmente ha 3.831 infermieri, 1.255 operatori socio-sanitari e 221 ostetriche", dice la direttrice del Dipartimento Vianella Agostinelli. Ma ci sono in vista nuove assunzioni? "Stiamo concludendo il reclutamento in tutto il territorio Asl - ancora la direttrice Agostinelli – dei 95 infermieri previsti per potenziare e migliorare le postazioni di emergenza urgenza territoriale e ancora nuove assunzioni per l’apertura di ulteriori setting assistenziali. È in fase di elaborazione il Piano Triennale del fabbisogno del personale per procedere anche alle sostituzioni dei turn over".