Riparte il Jazz club al Jam Session. La prima con i Soul Machine

Domani sera riprende la programmazione delal Jam. Nel locale di viale Trento, sotto la confermata direzione artistica di Chicco Capiozzo, per la stagione invernale si esibiranno dal vivo musicisti e cantanti di prim’ordine. Il primo appuntamento, dalle 21.15, vedrà protagonisti i "" featuring Kenn Bailey. Sul palco si esibiranno Kenn Bailey sax e voce, Chicco Capiozzo alla batteria, Bob Dusi alla chitarra, Davide Lavia a Fender Rhodes e tastiere, e Simone Francioni al basso. Sarà l’occasione per vedere dal vivo una formazione in cui suonano musicisti di alto profilo. La partecipazione al concerto è aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure direttamente al locale di viale Trento affacciato sui Giardini al Mare.