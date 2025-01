Ilfattoquotidiano.it - Rider aggredito da una cliente che gli rompe il telefono. E l’azienda gli addebita il prezzo della merce non consegnata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

da unaper un malinteso sull’ordine. Per poi vedersire da Glovo 16 euro per lanon. È la denuncia presentata lo scorso 10 gennaio da undi 35 anni, di origini pakistane, alla stazione dei carabinieri di Milano Porta Sempione. L’uomo l’8 gennaio si trovava nei pressi di un condominio in via Ulpio Traiano intorno alle 21 per consegnare una bustaspesa. La“mi ha detto che avrei dovuto consegnare al citofono 333 anziché al citofono 1”, ha dichiarato il. Al citofono 333, però, ha risposto un uomo che ha affermato di non aspettare alcun ordine. Dopo aver riscritto alla, si è visto invitare a “citofonare di nuovo”, ma il signore di prima ha minacciato di “chiamare i carabinieri” se fosse stato disturbato ulteriormente.