Frosinonetoday.it - Riapertura via del Casone: l'appello dei cittadini

Leggi su Frosinonetoday.it

La situazione riguardante laal traffico di via del, a Frosinone, continua a far discutere. Il tema è stato affrontato anche nell'ultimo Question Time, con il sindaco che ha espresso chiaramente la volontà di riaprire la strada al traffico ma c'è bisogno prima di un via libera.