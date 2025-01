Romatoday.it - Riaperta via Flaminia Nuova, terminati i lavori di messa in sicurezza

E' stato riaperto - lunedì 13 gennaio, intorno alle 23 - il tratto di viachiuso nei giorni scorsi in via precauzionale. Una interdizione - tra i numeri civici 821 e 834 - che era stata resa necessaria dopo la comunicazione dei vigili del fuoco in merito a un possibile "evento.